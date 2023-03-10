Несветаева Агафия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Несветаев Харитон Петрович
Отец ребёнка: Несветаев Петр Никифорович
д. Шмелевская
по рс 1811г. он 1805г.р., по ИР 1806г. он 1803г.р. | д. Шмелевская
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Несветаев Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Акилина Петровна
Отец ребёнка: Несветаев Петр Никифорович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Несветаев Митрофан Петрович
Отец ребёнка: Несветаев Петр Никифорович
по рс 1811г. он 1811г.р.
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Несветаев Петр Никифорович
Смерть
До 1834