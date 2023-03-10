Несветаева Агафия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Несветаева Агафия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Несветаев Харитон Петрович

Отец ребёнка: Несветаев Петр Никифорович

д. Шмелевская
по рс 1811г. он 1805г.р., по ИР 1806г. он 1803г.р. | д. Шмелевская
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Несветаев Петр Никифорович

Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Акилина Петровна

Отец ребёнка: Несветаев Петр Никифорович

Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Несветаев Митрофан Петрович

Отец ребёнка: Несветаев Петр Никифорович

Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
по рс 1811г. он 1811г.р.
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Несветаев Петр Никифорович

Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1834
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