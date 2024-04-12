Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Иван Куприянов
Рождение ребёнка
1752
Сын: Куприян Иванов
Мать ребёнка: Аксинья Захарова
Рождение ребёнка
1758
Сын: Никифор Иванов
Мать ребёнка: Аксинья Захарова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Аксинья Захарова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Лаврентий Иванов
Мать ребёнка: Аксинья Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Захарова
Смерть
Неизвестно