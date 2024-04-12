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Иван Иванов

Место рождения

Саврасово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Иван Куприянов

Мать: не указана

Саврасово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Куприян Иванов

Мать ребёнка: Аксинья Захарова

Саврасово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Никифор Иванов

Мать ребёнка: Аксинья Захарова

Саврасово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Аксинья Захарова

Саврасово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Лаврентий Иванов

Мать ребёнка: Аксинья Захарова

Саврасово, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Захарова

Смерть
Неизвестно
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