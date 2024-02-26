Леонова Марья Степанова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: (Леонова) Ирина Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Иван Федотов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Леонов Михайла Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Иван Федотов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: (Леонова) Федосья Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Иван Федотов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: (Леонова) Авдотья Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Иван Федотов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно