Павлов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения30.11.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.11.2008
Рождение ребёнка
24.09.2009
Дочь: Павлова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Павлова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
10.11.2011
Дочь: Павлова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Павлова Татьяна Федоровна
Развод
06.12.2021