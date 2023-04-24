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Павлов Михаил Иванович

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Место рождения

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

30.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
21.11.2008

Жена: Павлова Татьяна Федоровна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
24.09.2009

Дочь: Павлова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Павлова Татьяна Федоровна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.11.2011

Дочь: Павлова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Павлова Татьяна Федоровна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Развод
06.12.2021

Жена: Павлова Татьяна Федоровна

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