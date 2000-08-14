Афанасьев Сергей Сафронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев Сергей Сафронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1927

Дата смерти

14.08.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афанасьева Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
13.06.1953

Сын: Афанасьев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Афанасьева Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Татьяна Алексеевна

Смерть
14.08.2000
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