Афанасьев Сергей Сафронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1927
Дата смерти14.08.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афанасьева Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
13.06.1953
Сын: Афанасьев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Афанасьева Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.08.2000