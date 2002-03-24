Вера Андреевна
Место рождения
Дата рождения24.03.1942
Дата смерти24.03.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1976
Дочь: Иванова Надежда Геннадьевна
Отец ребёнка: Васильев Геннадий Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Васильев Геннадий Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Юлия Геннадьевна
Отец ребёнка: Васильев Геннадий Давыдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Елизавета Геннадьевна
Отец ребёнка: Васильев Геннадий Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Геннадьевна
Отец ребёнка: Васильев Геннадий Давыдович
Смерть
24.03.2002