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Вера Андреевна

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Место рождения

Абдуллино, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.03.1942

Дата смерти

24.03.2002

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Абдуллино, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1976

Дочь: Иванова Надежда Геннадьевна

Отец ребёнка: Васильев Геннадий Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Васильев Геннадий Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Юлия Геннадьевна

Отец ребёнка: Васильев Геннадий Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Елизавета Геннадьевна

Отец ребёнка: Васильев Геннадий Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Геннадий Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Геннадьевна

Отец ребёнка: Васильев Геннадий Давыдович

Смерть
24.03.2002
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