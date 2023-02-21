Корсак Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсак Степанида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1949

Сын: Корсак Михаил Иванович

Отец ребёнка: Корсак Иван Станиславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корсак Станислав Иванович

Отец ребёнка: Корсак Иван Станиславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Корсак Иван Станиславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсак Иван Станиславович

Смерть
Неизвестно
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