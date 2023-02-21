Корсак Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1949
Отец ребёнка: Корсак Иван Станиславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корсак Станислав Иванович
Отец ребёнка: Корсак Иван Станиславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Корсак Иван Станиславович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно