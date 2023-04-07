Рудая (Мазанник) Марута Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Мазаник Герасим Тарасов
Мать: Мазанник Парасковья
Рождение ребёнка
1841
Сын: Рудый Игнат
Отец ребёнка: Рудый Янко Ильюк
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Катерина Янкова
Отец ребёнка: Рудый Янко Ильюк
Рождение ребёнка
1848
Сын: Рудый Яков Янков
Отец ребёнка: Рудый Янко Ильюк
Работа или профессия
Неизвестно