Рудая (Мазанник) Марута Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудая (Мазанник) Марута Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Мазаник Герасим Тарасов

Мать: Мазанник Парасковья

Рождение ребёнка
1841

Сын: Рудый Игнат

Отец ребёнка: Рудый Янко Ильюк

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Катерина Янкова

Отец ребёнка: Рудый Янко Ильюк

Рождение ребёнка
1848

Сын: Рудый Яков Янков

Отец ребёнка: Рудый Янко Ильюк

Работа или профессия
Неизвестно
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