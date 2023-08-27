Кириллова (Малинкина) Нелли Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова (Малинкина) Нелли Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1939

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1939

Отец: Малинкин Иосиф Стефанович

Мать: Малинкина Зинаида Андреевна

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