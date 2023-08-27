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Кириллова (Малинкина) Нелли Иосифовна
Кириллова (Малинкина) Нелли Иосифовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.05.1939
Пол
Женский
Отец
Малинкин Иосиф Стефанович
1914 г.р.
Мать
Малинкина (Ливинская) Зинаида Андреевна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЧ
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1939
Отец:
Малинкин Иосиф Стефанович
Мать:
Малинкина Зинаида Андреевна
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