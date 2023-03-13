Рязанов Филипп Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанов Филипп Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

?.04.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Рязанов Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рязанова Мария Михайловна

Военная служба
18.12.1942
Хоботово, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рязанова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рязанова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рязанова Мария Михайловна

Смерть
?.04.1943
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