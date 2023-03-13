Рязанов Филипп Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти?.04.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Рязанов Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1931
Военная служба
18.12.1942
Хоботово, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
?.04.1943