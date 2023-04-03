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Таранов Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1732 и 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1704 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1732 и 1737

Отец: Таранов Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Сын: Таранов Павел

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Таранов Игнат

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Таранов Григорий

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Таранов Тимофей

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Афросинья

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Таранов Степан

Мать ребёнка: Татьяна

Место жительства
Неизвестно
Красное, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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