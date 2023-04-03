Таранов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1732 и 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1732 и 1737
Отец: Таранов Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Сын: Таранов Павел
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Таранов Игнат
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Таранов Григорий
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Таранов Тимофей
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Таранов Степан
Мать ребёнка: Татьяна
Место жительства
Неизвестно
Красное, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно