Придатко Иван Ефимович 1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Придатко Иван Ефимович

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Место рождения

село Псяровка, Немировская волость, Брацлавский уезд, Подольская губерния, Украинская ССР

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Придатко Ефим Захарович

Мать: Придатко (Поролло) Мария Николаевна

село Псяровка, Немировская волость, Брацлавский уезд, Подольская губерния, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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