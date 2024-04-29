Придатко Иван Ефимович
Место рождениясело Псяровка, Немировская волость, Брацлавский уезд, Подольская губерния, Украинская ССР
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
село Псяровка, Немировская волость, Брацлавский уезд, Подольская губерния, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно