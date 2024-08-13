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Вавилов Борис Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1958

Отец: Вавилов Анатолий Иванович

Мать: Алексеева Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вавилова Анна Борисовна

Мать ребёнка: Вавилова (Морозова) Светлана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова (Морозова) Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
18.10.1984

Сын: Вавилов Антон Борисович

Мать ребёнка: Вавилова (Морозова) Светлана Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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