Вавилов Борис Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вавилова Анна Борисовна
Мать ребёнка: Вавилова (Морозова) Светлана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1984
Мать ребёнка: Вавилова (Морозова) Светлана Владимировна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург