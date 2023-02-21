Колычев Александр Алексеевич
Место рожденияСамарская губерния, Сорочинская волость, село Тихоновка
Дата рождения1909
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Самарская губерния, Сорочинская волость, село Тихоновка
Рождение ребёнка
13.06.1937
Дочь: Толстых Валентина Александровна
Мать ребёнка: Шаталова Мария Андреевна
Смерть
1943