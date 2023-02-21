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Колычев Александр Алексеевич

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Место рождения

Самарская губерния, Сорочинская волость, село Тихоновка

Дата рождения

1909

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губерния, Сорочинская волость, село Тихоновка
Рождение ребёнка
13.06.1937

Дочь: Толстых Валентина Александровна

Мать ребёнка: Шаталова Мария Андреевна

Смерть
1943
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