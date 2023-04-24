Львов Никита
Место рождения
Дата рождения?.04.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1799
Отец: Арефьев Левъ
Мать: ?
Крещение
?.04.1799
Михайлов Погост, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Godparents:восприемники от купели были ее ж Веригиной селца Такорева дворовой человек Иван Ерофеев и деревни Анбашкина крестьянка Матрена Филипова.
Смерть
Неизвестно