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Львов Никита

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Место рождения

Ульянцево, Великолуцкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

?.04.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1799

Отец: Арефьев Левъ

Мать: ?

Ульянцево, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Крещение
?.04.1799
Михайлов Погост, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Godparents:восприемники от купели были ее ж Веригиной селца Такорева дворовой человек Иван Ерофеев и деревни Анбашкина крестьянка Матрена Филипова.
Смерть
Неизвестно
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