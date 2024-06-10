Красовский Зосима Михайлович 27.03.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Красовский Зосима Михайлович

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Место рождения

Новоселки, Костромской уезд, Костромская область

Дата рождения

27.03.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1914

Отец: Красовский Михаил Иванович

Мать: Красовская Анна Николаевна

Новоселки, Костромской уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красовская Анфиса Павловна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Красовский Виталий Изосимович

Мать ребёнка: Красовская Анфиса Павловна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Красовский Александр Изосимович

Мать ребёнка: Красовская Анфиса Павловна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Красовский Анатолий Изосимович

Мать ребёнка: Красовская Анфиса Павловна

Смерть
Неизвестно

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