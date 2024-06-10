Красовский Зосима Михайлович
Место рождения
Дата рождения27.03.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Сын: Красовский Виталий Изосимович
Мать ребёнка: Красовская Анфиса Павловна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Красовский Александр Изосимович
Мать ребёнка: Красовская Анфиса Павловна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Красовский Анатолий Изосимович
Мать ребёнка: Красовская Анфиса Павловна
Смерть
Неизвестно