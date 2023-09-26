Николаева Евдокия Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Евдокия Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1954

Отец: Рочев Митрофан Захарович

Мать: Рочева Ксения Ефимовна

Рождение ребёнка
06.01.1975

Сын: Николаев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Николаев Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
31.01.1979

Сын: Николаев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Николаев Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Николай Алексеевич

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