Николаева Евдокия Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1954
Отец: Рочев Митрофан Захарович
Мать: Рочева Ксения Ефимовна
Рождение ребёнка
06.01.1975
Сын: Николаев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Николаев Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
31.01.1979
Сын: Николаев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Николаев Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно