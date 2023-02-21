Захарова Варвара Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смерти16.01.1933
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1897
Отец: Илларион
Мать: не указана
Девичья фамилия неизвестна. Фамилия Варвары Илларионовны по первому браку - Захарова. Жила в Днепропетровске. Предположительно приехала в Днепропетровск из Орловской области. Вероятнее из д.Озерна Све... Показать все
Бракосочетание
07.07.1930
Рождение ребёнка
21.07.1931
Дочь: Спирина Вера Никаноровна
Отец ребёнка: Спирин Никанор Тихонович
Украина, г. Днепропетровск
Рождение ребёнка
07.01.1933
Сын: Спирин Василий Никанорович
Отец ребёнка: Спирин Никанор Тихонович
Украина, г. Днепропетровск
Смерть
16.01.1933
Днепр, Дніпропетровська область