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Захарова Варвара Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

16.01.1933

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Илларион

Мать: не указана

Девичья фамилия неизвестна. Фамилия Варвары Илларионовны по первому браку - Захарова. Жила в Днепропетровске. Предположительно приехала в Днепропетровск из Орловской области. Вероятнее из д.Озерна Све... Показать все
Бракосочетание
07.07.1930

Муж: Спирин Никанор Тихонович

Рождение ребёнка
21.07.1931

Дочь: Спирина Вера Никаноровна

Отец ребёнка: Спирин Никанор Тихонович

Украина, г. Днепропетровск
Рождение ребёнка
07.01.1933

Сын: Спирин Василий Никанорович

Отец ребёнка: Спирин Никанор Тихонович

Украина, г. Днепропетровск
Смерть
16.01.1933
Днепр, Дніпропетровська область
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