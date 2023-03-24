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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ряхлов Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голощапова Мария
Отец ребёнка: Ряхлов Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Ряхлов Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоутова Лукерья
Отец ребёнка: Ряхлов Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ряхлов Андрей
Отец ребёнка: Ряхлов Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ряхлов Петр
Отец ребёнка: Ряхлов Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ряхлов Василий
Отец ребёнка: Ряхлов Марк