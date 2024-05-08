Богданова (Быкова) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Быков Николай Григорьевич
Мать: Быкова Ирина Иовлевна
Сын: Богданов Ермолай Фёдорович
Отец ребёнка: Богданов Фёдор Тимофеевич
Дочь: Богданова Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Богданов Фёдор Тимофеевич
Отец ребёнка: Богданов Фёдор Тимофеевич
Сын: Богданов Никита Фёдорович
Отец ребёнка: Богданов Фёдор Тимофеевич
Сын: Богданов Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Богданов Фёдор Тимофеевич
Сын: Богданов Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Богданов Фёдор Тимофеевич
Дочь: Богданова Лариса Фёдоровна
Отец ребёнка: Богданов Фёдор Тимофеевич
Сын: Богданов Тимофей Фёдорович
Отец ребёнка: Богданов Фёдор Тимофеевич
Сын: Богданов Вениамин Фёдорович
Отец ребёнка: Богданов Фёдор Тимофеевич
Дочь: Богданова Аполлинария Фёдоровна
Отец ребёнка: Богданов Фёдор Тимофеевич
Отец ребёнка: Богданов Фёдор Тимофеевич