Богданова (Быкова) Александра Николаевна 07.03.1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богданова (Быкова) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1878

Отец: Быков Николай Григорьевич

Мать: Быкова Ирина Иовлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Фёдор Тимофеевич

Рождение ребёнка
22.07.1897

Сын: Богданов Ермолай Фёдорович

Отец ребёнка: Богданов Фёдор Тимофеевич

Каргопольский уезд, деревня Завандышская
Рождение ребёнка
07.08.1898

Дочь: Богданова Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Богданов Фёдор Тимофеевич

Каргопольский уезд, деревня Завандышская
Рождение ребёнка
11.07.1899

Сын: Богданов Иоанн Фёдорович

Отец ребёнка: Богданов Фёдор Тимофеевич

Каргопольский уезд, деревня Завандышская
Рождение ребёнка
24.05.1900

Сын: Богданов Никита Фёдорович

Отец ребёнка: Богданов Фёдор Тимофеевич

Каргопольский уезд, деревня Завандышская
Рождение ребёнка
01.03.1903

Сын: Богданов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Богданов Фёдор Тимофеевич

Каргопольский уезд, деревня Завандышская
Рождение ребёнка
01.08.1905

Сын: Богданов Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Богданов Фёдор Тимофеевич

Завандощье
Рождение ребёнка
20.03.1907

Дочь: Богданова Лариса Фёдоровна

Отец ребёнка: Богданов Фёдор Тимофеевич

Каргопольский уезд, деревня Завандышская
Рождение ребёнка
28.07.1909

Сын: Богданов Тимофей Фёдорович

Отец ребёнка: Богданов Фёдор Тимофеевич

Каргопольский уезд, деревня Завандышская
Рождение ребёнка
12.10.1912

Сын: Богданов Вениамин Фёдорович

Отец ребёнка: Богданов Фёдор Тимофеевич

Каргопольский уезд, деревня Завандышье
Рождение ребёнка
03.01.1915

Дочь: Богданова Аполлинария Фёдоровна

Отец ребёнка: Богданов Фёдор Тимофеевич

Каргопольский уезд, деревня Завандышье
Рождение ребёнка
02.05.1917

Сын: Богданов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Богданов Фёдор Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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