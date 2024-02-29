Филиппова (Тришина) Надежда Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тришин Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Филиппов Николай Петрович
Рождение ребёнка
22.11.1945
Сын: Филиппов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Филиппов Николай Петрович
Смерть
Неизвестно