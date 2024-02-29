Филиппова (Тришина) Надежда Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Тришина) Надежда Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тришин Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Филиппов Николай Петрович

Рождение ребёнка
22.11.1945

Сын: Филиппов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Филиппов Николай Петрович

Смерть
Неизвестно

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