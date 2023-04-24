Терентьев Терентий Евстигнеевич
Место рождения
Дата рождения08.11.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Евдокия Терентьевна
Мать ребёнка: Терентьева Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Терентьев Капитон Терентьевич
Мать ребёнка: Терентьева Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: Антонина Терентьевна
Мать ребёнка: Терентьева Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
16.02.1904
Дочь: Баврина Анна Терентьевна
Мать ребёнка: Терентьева Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
Между 15.05.1907 и 15.05.1911
Дочь: Анастасия Терентьевна
Мать ребёнка: Терентьева Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
24.10.1912
Дочь: Ермолаева Зинаида Терентьевна
Мать ребёнка: Терентьева Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
01.04.1915
Сын: Терентьев Василий Терентьевич
Мать ребёнка: Терентьева Феодосия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно