Терентьев Терентий Евстигнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерентьев Терентий Евстигнеевич

Терентьев Терентий Евстигнеевич

avatar

Место рождения

Федьково, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.11.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Федьково, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Евдокия Терентьевна

Мать ребёнка: Терентьева Феодосия Михайловна

Федьково, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Терентьев Капитон Терентьевич

Мать ребёнка: Терентьева Феодосия Михайловна

Федьково, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: Антонина Терентьевна

Мать ребёнка: Терентьева Феодосия Михайловна

Федьково, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1904

Дочь: Баврина Анна Терентьевна

Мать ребёнка: Терентьева Феодосия Михайловна

Федьково, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Между 15.05.1907 и 15.05.1911

Дочь: Анастасия Терентьевна

Мать ребёнка: Терентьева Феодосия Михайловна

Федьково, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.10.1912

Дочь: Ермолаева Зинаида Терентьевна

Мать ребёнка: Терентьева Феодосия Михайловна

Федьково, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1915

Сын: Терентьев Василий Терентьевич

Мать ребёнка: Терентьева Феодосия Михайловна

Федьково, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терентьева Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терентьева Феодосия Михайловна

Смерть
Неизвестно
Федьково, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close