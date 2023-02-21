Петров Лазарь Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиПосле 17.11.1916 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
После 17.11.1916 ст.
Получил тяжелое огнестрельное ранение осколочным снарядом, проникающее в череп, с повреждением костей черепа, лица, спины, верхних конечностей. 21.08 ранен в д. Быдло, направлен в дивизионный лазарет.... Показать все
Место жительства
1916
Стрелка, Семеновский, Нижегородская область