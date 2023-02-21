Петров Лазарь Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Лазарь Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

После 17.11.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
После 17.11.1916 ст.
Получил тяжелое огнестрельное ранение осколочным снарядом, проникающее в череп, с повреждением костей черепа, лица, спины, верхних конечностей. 21.08 ранен в д. Быдло, направлен в дивизионный лазарет.... Показать все
Место жительства
1916
Стрелка, Семеновский, Нижегородская область
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