Доронина (Колупаева) Анфиса Акимовна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Доронин Сергей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доронина Зоя Сергеевна
Отец ребёнка: Доронин Сергей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доронина Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Доронин Сергей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1976
Осинники, Осинниковский, Кемеровская область