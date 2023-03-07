Доронина (Колупаева) Анфиса Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доронина (Колупаева) Анфиса Акимовна

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Место рождения

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1903

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Колупаев Аким (Яким) Петрович

Мать: Колупаева Дарья Ксенофонтовна

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1925

Сын: Доронин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Доронин Сергей Егорович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доронина Зоя Сергеевна

Отец ребёнка: Доронин Сергей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доронина Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Доронин Сергей Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доронин Сергей Егорович

Смерть
1976
Осинники, Осинниковский, Кемеровская область
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