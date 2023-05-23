Негодина (Утропова) Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Утропов Артамон
Мать: Степанида
Бракосочетание
28.01.1873
Муж: Негодин Осип
Баткатское, Россия
Рождение ребёнка
25.02.1874
Сын: Негодин Герасим
Отец ребёнка: Негодин Осип
Рождение ребёнка
05.07.1875
Сын: Негодин Прокопий
Отец ребёнка: Негодин Осип
Баткатское, Россия
Смерть
Неизвестно