Негодина (Утропова) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негодина (Утропова) Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Утропов Артамон

Мать: Степанида

Бракосочетание
28.01.1873

Муж: Негодин Осип

Баткатское, Россия
Рождение ребёнка
25.02.1874

Сын: Негодин Герасим

Отец ребёнка: Негодин Осип

Рождение ребёнка
05.07.1875

Сын: Негодин Прокопий

Отец ребёнка: Негодин Осип

Баткатское, Россия
Смерть
Неизвестно
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