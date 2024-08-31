Пушкова Парасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Николай
Мать: не указана
В деревне Ботово
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пушков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Пушков Пётр Петрович
Отец ребёнка: Пушков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Пушков Александр Петрович
Отец ребёнка: Пушков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Пушков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Пушкова Мария Петровна
Отец ребёнка: Пушков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Пушкова Александра Петровна
Отец ребёнка: Пушков Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Пушков Пётр Иванович
Вологодская обл., Череповецкий р-н, д.Никитино
Смерть
Неизвестно