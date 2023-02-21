Горбачёв Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёв Пётр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Наталия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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