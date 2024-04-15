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Дружинин Григорий Яковлевич

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1834 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 10.10.1852
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 10.10.1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислен из Яркуля в той же волости деревню Малькову
Рождение
1854

Отец: Дружинин Яков Савинович

Мать: не указана

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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