Дружинин Григорий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 10.10.1852
Место жительства
До 10.10.1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислен из Яркуля в той же волости деревню Малькову
Рождение
1854
Отец: Дружинин Яков Савинович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно