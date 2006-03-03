Артемьев Вячеслав Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1936
Дата смерти03.03.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1961
Сын: Артемьев Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Артемьева (Павлова) Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
15.03.1965
Сын: Артемьев Николай Вячеславович
Мать ребёнка: Артемьева (Павлова) Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
01.09.1970
Дочь: Иванова (Артемьева) Галина Вячеславовна
Мать ребёнка: Артемьева (Павлова) Тамара Николаевна
Рождение ребёнка
15.05.1977
Сын: Артемьев Владимир Вячеславович
Мать ребёнка: Артемьева (Павлова) Тамара Николаевна
Смерть
03.03.2006
Похороны
Неизвестно