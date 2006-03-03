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Артемьев Вячеслав Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1936

Дата смерти

03.03.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1936

Отец: Артемьев Федор Гордеевич (Гвардеевич)

Мать: Артемьева (Ермолаева) Иустинья (Уксук) Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемьева (Павлова) Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
09.04.1961

Сын: Артемьев Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Артемьева (Павлова) Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
15.03.1965

Сын: Артемьев Николай Вячеславович

Мать ребёнка: Артемьева (Павлова) Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
01.09.1970

Дочь: Иванова (Артемьева) Галина Вячеславовна

Мать ребёнка: Артемьева (Павлова) Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
15.05.1977

Сын: Артемьев Владимир Вячеславович

Мать ребёнка: Артемьева (Павлова) Тамара Николаевна

Смерть
03.03.2006
Похороны
Неизвестно

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