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Осколков Иван Ларионович

Место рождения

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Осколков Ларион Зотиевич

Мать: не указана

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#275
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осколкова Домника Корниловна

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Рождение ребёнка
1838

Сын: Осколков Иван Иванович

Мать ребёнка: Осколкова Домника Корниловна

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Рождение ребёнка
1843

Сын: Осколков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Осколкова Домника Корниловна

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Рождение ребёнка
1849

Сын: Осколкова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Осколкова Домника Корниловна

Бурлево, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Смерть
Неизвестно

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