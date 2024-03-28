Осколков Иван Ларионович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Осколков Ларион Зотиевич
Мать: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500371#275
Бракосочетание
Неизвестно
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Осколкова Домника Корниловна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Рождение ребёнка
1843
Сын: Осколков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Осколкова Домника Корниловна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Рождение ребёнка
1849
Сын: Осколкова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Осколкова Домника Корниловна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/440140#192
Смерть
Неизвестно