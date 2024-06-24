Цат Вера Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Киев, Украинская ССР
Жена Цат Вера Кирилловна Проживала г.Киев, ул.Горького, д. 14 кв. 29 (на этот адрес выслали похоронку о том, что муж пропал без вести)
Смерть
Неизвестно