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Цат Вера Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голов Константин Арсеньевич

Киев, Украинская ССР
Жена Цат Вера Кирилловна Проживала г.Киев, ул.Горького, д. 14 кв. 29 (на этот адрес выслали похоронку о том, что муж пропал без вести)
Смерть
Неизвестно

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