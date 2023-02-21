Никифоровский Владимир Арсеньевич
Место рожденияВарнавинский уезд Костромской губернии
Дата рождения1893
Дата смерти1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Варнавинский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1893
Варнавинский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1921
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1970
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1970