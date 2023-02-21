Никифоровский Владимир Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоровский Владимир Арсеньевич

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Место рождения

Варнавинский уезд Костромской губернии

Дата рождения

1893

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Варнавинский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1893
Варнавинский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1921
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1970
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1970
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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