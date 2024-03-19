Власова (Лесина) Серафима Георгиевна
Место рождения
Дата рождения20.05.1884
Дата смерти29.10.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1884
Рождение ребёнка
28.03.1912
Сын: Власов Вениамин Васильевич
Отец ребёнка: Власов Василий Антонович
Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.1958
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область