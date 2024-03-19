Власова (Лесина) Серафима Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова (Лесина) Серафима Георгиевна

Власова (Лесина) Серафима Георгиевна

Место рождения

Кизел, город Кизел, Пермский край

Дата рождения

20.05.1884

Дата смерти

29.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1884

Отец: Лесин Георгий Георгиевич

Мать: Лесина Варвара Адриановна

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
28.03.1912

Сын: Власов Вениамин Васильевич

Отец ребёнка: Власов Василий Антонович

Чусовой, Чусовской муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Василий Антонович

Смерть
29.10.1958
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close