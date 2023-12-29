Свешников Гаврила Иванович
Место рожденияМосква, Царство Русское
Дата рождения1627
Дата смертиПосле 1690
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1627
Отец: Свешников Иван Матвеевич
Москва, Царство Русское
Рождение ребёнка
1660
Сын: Свешников Андрей Гаврилович
Москва, Царство Русское
Рождение ребёнка
1661
Сын: Свешников Киприан Гаврилович
Москва, Царство Русское
Рождение ребёнка
1663
Сын: Свешников Кулдаш Гаврилович
Москва, Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1690
Москва, Царство Русское