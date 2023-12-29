Свешников Гаврила Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешников Гаврила Иванович

Место рождения

Москва, Царство Русское

Дата рождения

1627

Дата смерти

После 1690

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1627

Отец: Свешников Иван Матвеевич

Мать: не указана

Москва, Царство Русское
Рождение ребёнка
1660

Сын: Свешников Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Москва, Царство Русское
Рождение ребёнка
1661

Сын: Свешников Киприан Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Москва, Царство Русское
Рождение ребёнка
1663

Сын: Свешников Кулдаш Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Москва, Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1690
Москва, Царство Русское
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