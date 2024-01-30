Рерберг (Волкова) Любовь Степановна
Место рожденияTaganrog, Rostov Oblast Russia
Дата рождения25.01.1871
Дата смерти05.02.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.11.1891
Дочь: Рерберг Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Рерберг Федор Петрович
Saint Petersburg, Saint Petersburg Russia
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Рерберг Федор Петрович
Смерть
05.02.1950
Alexandria, Alexandria Governorate Egypt