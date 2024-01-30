Рерберг (Волкова) Любовь Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рерберг (Волкова) Любовь Степановна

Место рождения

Taganrog, Rostov Oblast Russia

Дата рождения

25.01.1871

Дата смерти

05.02.1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Taganrog, Rostov Oblast Russia
Рождение ребёнка
19.11.1891

Дочь: Рерберг Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Рерберг Федор Петрович

Saint Petersburg, Saint Petersburg Russia
Рождение ребёнка
1896

Сын: Рерберг Петр Федорович

Отец ребёнка: Рерберг Федор Петрович

Смерть
05.02.1950
Alexandria, Alexandria Governorate Egypt
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