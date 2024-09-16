Шубина (Мондоне) Татьяна Агаповна
Место рожденияФинляндия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шубина) Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Шубин Гаврила Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шубина) Елена Гавриловна
Отец ребёнка: Шубин Гаврила Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шубин Гаврила Петрович
Рождение ребёнка
15.04.1861
Отец ребёнка: Шубин Гаврила Петрович
Смерть
Неизвестно