Хвостиков Пётр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Хвостиков Николай сын
Мать: Хвостикова Мария
Бракосочетание
09.02.1900
Рождение ребёнка
07.01.1907
Дочь: Ежова Марина Петровна
Мать ребёнка: Хвостикова Акулина Петровна
Новоповалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.12.1912
Сын: Хвостиков Михаил Петрович
Мать ребёнка: Хвостикова Акулина Петровна
Рождение ребёнка
07.01.1917
Мать ребёнка: Хвостикова Акулина Петровна
Место жительства
Неизвестно
Кунгурова, Тальменская волость, Барнаульский уезд
Смерть
Неизвестно