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Хвостиков Пётр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Хвостиков Николай сын

Мать: Хвостикова Мария

Бракосочетание
09.02.1900

Жена: Хвостикова Акулина Петровна

Рождение ребёнка
07.01.1907

Дочь: Ежова Марина Петровна

Мать ребёнка: Хвостикова Акулина Петровна

Новоповалиха, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.12.1912

Сын: Хвостиков Михаил Петрович

Мать ребёнка: Хвостикова Акулина Петровна

Рождение ребёнка
07.01.1917

Сын: Хвостиков Иван Петрович

Мать ребёнка: Хвостикова Акулина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Кунгурова, Тальменская волость, Барнаульский уезд
Смерть
Неизвестно
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