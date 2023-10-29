Неизвестная — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестная

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

Добавил:

СЕ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестная

Отец ребёнка: Неизвестный

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неизвестный

Смерть
Неизвестно
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