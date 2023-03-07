Мельникова Валентина Владимировна
Место рождения
Дата рождения09.07.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1982
Рождение ребёнка
18.09.2004
Дочь: Фёдорова Полина Константиновна
Отец ребёнка: Фёдоров Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
19.09.2009
Дочь: Фёдорова Анна Константиновна
Отец ребёнка: Фёдоров Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
31.08.2019
Сын: Фёдоров Тимофей Константинович
Отец ребёнка: Фёдоров Константин Фёдорович