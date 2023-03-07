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Мельникова Валентина Владимировна

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Место рождения

Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край

Дата рождения

09.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1982

Отец: Мельников Владимир Сергеевич

Мать: Син Наталья Сидоновна

Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
18.09.2004

Дочь: Фёдорова Полина Константиновна

Отец ребёнка: Фёдоров Константин Фёдорович

Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
19.09.2009

Дочь: Фёдорова Анна Константиновна

Отец ребёнка: Фёдоров Константин Фёдорович

Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
Рождение ребёнка
31.08.2019

Сын: Фёдоров Тимофей Константинович

Отец ребёнка: Фёдоров Константин Фёдорович

Елизово, Елизовский муниципальный район, Камчатский край
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