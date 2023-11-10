Чумакова Александра Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смерти10.06.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.06.1906 ст.
Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: от поваль..аго кровавого поноса
Похороны
12.06.1906 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан