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Чумакова Александра Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

10.06.1906 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумаков Семён Матвеев

Смерть
10.06.1906 ст.
Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Причина смерти: от поваль..аго кровавого поноса
Похороны
12.06.1906 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
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