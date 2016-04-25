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Ростовцева Александра Евгеньевна
Ростовцева Александра Евгеньевна
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Древо
Место рождения
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
Дата рождения
25.04.2016
Пол
Женский
Отец
Ростовцев Евгений Георгиевич
1971 г.р.
Мать
Чингаева Надежда Владимировна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.2016
Отец:
Ростовцев Евгений Георгиевич
Мать:
Чингаева Надежда Владимировна
Хабаровск
, город Хабаровск, Хабаровский край
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