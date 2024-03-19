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Тамбовцев Роман Марков

Место рождения

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

01.10.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1850

Отец: Тамбовцев Марк Силантьев

Мать: Тамбовцева Евдокия Савельевна

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анна Романовна

Мать ребёнка: Тамбовцева Дарья Никонова

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Тамбовцев Семен Романович

Мать ребёнка: Тамбовцева Дарья Никонова

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Кузнецова Прасковья Романовна

Мать ребёнка: Тамбовцева Дарья Никонова

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Фекла Романовна

Мать ребёнка: Тамбовцева Дарья Никонова

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Тамбовцев Федот Романович

Мать ребёнка: Тамбовцева Дарья Никонова

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
26.03.1899

Сын: Тамбовцев Никифор Романович

Мать ребёнка: Тамбовцева Дарья Никонова

Малое Приютное, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамбовцева Дарья Никонова

Смерть
Неизвестно
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