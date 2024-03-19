Тамбовцев Роман Марков
Место рождения
Дата рождения01.10.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1850
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анна Романовна
Мать ребёнка: Тамбовцева Дарья Никонова
Рождение ребёнка
1880
Сын: Тамбовцев Семен Романович
Мать ребёнка: Тамбовцева Дарья Никонова
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Кузнецова Прасковья Романовна
Мать ребёнка: Тамбовцева Дарья Никонова
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Фекла Романовна
Мать ребёнка: Тамбовцева Дарья Никонова
Рождение ребёнка
1885
Сын: Тамбовцев Федот Романович
Мать ребёнка: Тамбовцева Дарья Никонова
Рождение ребёнка
26.03.1899
Сын: Тамбовцев Никифор Романович
Мать ребёнка: Тамбовцева Дарья Никонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно