Данилов Степан Степанович
Место рожденияс. Панушково, Курмышский уезд Симбирской губернии
Дата рождения11.11.1876
Дата смерти1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Панушково, Курмышский уезд Симбирской губернии
Место жительства
С 1876
с. Панушково, Курмышский уезд Симбирской губернии
Место жительства
С 1897 по 1899
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1899
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
1939