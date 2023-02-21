Данилов Степан Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Степан Степанович

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Место рождения

с. Панушково, Курмышский уезд Симбирской губернии

Дата рождения

11.11.1876

Дата смерти

1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Панушково, Курмышский уезд Симбирской губернии
Место жительства
С 1876
с. Панушково, Курмышский уезд Симбирской губернии
Место жительства
С 1897 по 1899
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1899
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
1939
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