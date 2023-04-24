Винокуров (Чикина) Вера Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВинокуров (Чикина) Вера Матвеевна

Винокуров (Чикина) Вера Матвеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.07.1924

Дочь: Голота Антонина Семеновна

Отец ребёнка: Винокуров Семен

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Винокуров Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокуров Сергей

Отец ребёнка: Винокуров Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Винокуров Василий

Отец ребёнка: Винокуров Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Винокуров Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винокуров Семен

Смерть
1970
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close