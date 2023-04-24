Винокуров (Чикина) Вера Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1924
Дочь: Голота Антонина Семеновна
Отец ребёнка: Винокуров Семен
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Винокуров Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винокуров Сергей
Отец ребёнка: Винокуров Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Винокуров Василий
Отец ребёнка: Винокуров Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Винокуров Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Винокуров Семен
Смерть
1970
Похороны
Неизвестно