Кольцова (Петрова) Раиса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольцова (Петрова) Раиса Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кольцов Павел Иванович

Отец ребёнка: Кольцов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кольцов Иван

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