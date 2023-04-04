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Тараненко Мария Павловна

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Место рождения

Рязань

Дата рождения

12.09.1914

Дата смерти

27.03.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязань
Военная служба
1941
Рязань, Рязанская область, Россия
Была личным водителем Хрущева, когда он был 1-й секретарь ЦК КП Украины в Рязани
Рождение ребёнка
31.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тараненко Павел

Озерск, Озерский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараненко Павел

Смерть
27.03.1994
Озерск, Озерский, Челябинская область
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