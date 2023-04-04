Тараненко Мария Павловна
Место рожденияРязань
Дата рождения12.09.1914
Дата смерти27.03.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязань
Военная служба
1941
Рязань, Рязанская область, Россия
Была личным водителем Хрущева, когда он был 1-й секретарь ЦК КП Украины в Рязани
Рождение ребёнка
31.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тараненко Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тараненко Павел
Смерть
27.03.1994