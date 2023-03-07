Семенюк Николай Созонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк Николай Созонтьевич

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Место рождения

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901 ст.

Отец: Семенюк Созонтий известно

Мать: не указана

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
21.06.1926

Жена: Семенюк Анна Кирилловна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 25 лет | Невесте 25 лет
Рождение ребёнка
07.06.1927

Дочь: Семенюк Мария Николаевна

Мать ребёнка: Семенюк Анна Кирилловна

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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