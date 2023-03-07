Семенюк Николай Созонтьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1901 ст.
Отец: Семенюк Созонтий известно
Мать: не указана
Бракосочетание
21.06.1926
Жена: Семенюк Анна Кирилловна
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 25 лет | Невесте 25 лет
Рождение ребёнка
07.06.1927
Дочь: Семенюк Мария Николаевна
Мать ребёнка: Семенюк Анна Кирилловна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно