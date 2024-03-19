Чижикова (Бабуркина) Пелагея Максимова
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти19.11.1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Чижиков Василий Андреев
Рождение ребёнка
01.08.1853
Дочь: Чижикова Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Чижиков Василий Андреев
Рождение ребёнка
25.09.1854
Дочь: Чижикова Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Чижиков Василий Андреев
Воспреемники брат его родной Алексей Андреев девица Анна Максимова
Рождение ребёнка
25.03.1863
Отец ребёнка: Чижиков Василий Андреев
Воспреемники д. Н. Тетерино крестьянин Алексей Андреев и крестьянская жена Агрипина Платонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.11.1900 ст.
71 год простудой