Чижикова (Бабуркина) Пелагея Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижикова (Бабуркина) Пелагея Максимова

Место рождения

Тетерино, Можайский, Московская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

19.11.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Тетерино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Чижиков Павел Васильев

Отец ребёнка: Чижиков Василий Андреев

Тетерино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
01.08.1853

Дочь: Чижикова Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Чижиков Василий Андреев

Рождение ребёнка
25.09.1854

Дочь: Чижикова Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Чижиков Василий Андреев

Тетерино, Можайский, Московская область
Воспреемники брат его родной Алексей Андреев девица Анна Максимова
Рождение ребёнка
25.03.1863

Сын: Чижиков Гавриил Васильев

Отец ребёнка: Чижиков Василий Андреев

Тетерино, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Н. Тетерино крестьянин Алексей Андреев и крестьянская жена Агрипина Платонова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чижиков Василий Андреев

Смерть
19.11.1900 ст.
Тетерино, Можайский, Московская область
71 год простудой
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