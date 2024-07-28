Тарасова (Клементьева) Татьяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасова (Клементьева) Татьяна Ильинична

Тарасова (Клементьева) Татьяна Ильинична

Место рождения

Аристов, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Клементев Илья Осипович

Мать: не указана

Аристов, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1914

Сын: Тарасов Александр Петрович

Отец ребёнка: Тарасов Петр Максимович

Бракосочетание
02.02.1914

Муж: Тарасов Петр Максимович

Метрика деревни Малого Шудума Улешского сельского общества
Рождение ребёнка
19.06.1916

Сын: Тарасов Иван Петрович

Отец ребёнка: Тарасов Петр Максимович

Малый Шудум, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.10.1933

Дочь: Глухова Глафира Петровна

Отец ребёнка: Тарасов Петр Максимович

Малый Шудум, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.