Тарасова (Клементьева) Татьяна Ильинична
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Клементев Илья Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Тарасов Александр Петрович
Отец ребёнка: Тарасов Петр Максимович
Бракосочетание
02.02.1914
Метрика деревни Малого Шудума Улешского сельского общества
Рождение ребёнка
19.06.1916
Отец ребёнка: Тарасов Петр Максимович
Рождение ребёнка
14.10.1933
Дочь: Глухова Глафира Петровна
Отец ребёнка: Тарасов Петр Максимович
Смерть
Неизвестно