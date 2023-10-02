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Щербакова Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1899

Дочь: Щербакова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
27.08.1900

Дочь: Щербакова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
09.08.1902

Дочь: Щербакова Сосана Ивановна

Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
14.12.1903

Сын: Щербаков Степан Иванович

Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
10.01.1906

Сын: Щербаков Яков Иванович

Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
21.10.1907

Сын: Щербаков Александр Иванович

Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
17.11.1909

Дочь: Щербакова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
21.06.1911

Дочь: Щербакова Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
05.04.1913

Сын: Щербаков Георгий Иванович

Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
23.10.1915

Дочь: Щербакова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
05.03.1917

Сын: Щербаков Василий Иванович

Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
17.04.1919

Сын: Щербаков Василий Иванович

Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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