Щербакова Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Дочь: Щербакова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич
Дочь: Щербакова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич
Дочь: Щербакова Сосана Ивановна
Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич
Сын: Щербаков Александр Иванович
Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич
Дочь: Щербакова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич
Дочь: Щербакова Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич
Сын: Щербаков Георгий Иванович
Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич
Дочь: Щербакова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич
Сын: Щербаков Василий Иванович
Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич
Сын: Щербаков Василий Иванович
Отец ребёнка: Щербаков Иван Васильевич